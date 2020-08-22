Лукашенко зовет в Беларусь украинских шахтеров, в Украине говорят – не отдадим

Президент Беларуси Лукашенко заявил, что желающие могут продолжать бастовать. Однако всегда найдутся те, кто заменит их на рабочем месте, передает белорусское издание Тut.by.

Лукашенко заявил, что достаточно специалистов, в том числе в соседних странах, и их при необходимости можно привлечь на работу.

«Что вы бастуете? Хорошо, бастуете – ладно. Я командую директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысячи человек хотят работать на "Беларуськалие" (один из крупнейших в мире и второй в СНГ производитель калийных минеральных удобрений, – ред.). Они придут. Не они придут – во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море – безработных», – сказал Лукашенко, комментируя забастовки в том числе и на «Беларуськалие».

Глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец опроверг слова президента Беларуси, что украинские шахтеры являются безработными. По его словам, на шахтах по добыче железной руды, марганца, цветных металлов и других – специалистов не хватает.

«Шахтеры – одна из самых солидарных каст в мире. И никто не собирается ехать в Беларусь и выступать в роли штрейкбрехеров», – добавил Волынец.

Он также пожелал горнякам белорусского Солигорска выдержать давление власти и добиться, чтобы уважали их права и свободы.

«Мы не раз в Украине оказывались в трудном положении, но добились права свободно выходить на забастовки, на митинги, у нас свободные выборы. Желаем и вам добиться соблюдения ваших прав и свобод», – заключил Волынец.

Отметим, что забастовка рабочих ОАО «Беларуськалий» в Солигорске началась 19 августа. На центральной площади города собрались несколько сотен шахтеров и тех, кто их поддерживает, в том числе – учителя. Представители стачкома сообщили, что под заявлением о забастовке подписалось более 4 тысяч человек. Но не все они вышли на акцию протеста из-за давления руководства и власти.