RU
Все новости

В Минздраве напомнили, как украинцы могут прекратить самоизоляцию

22.08.20 13:51
Приложение «Дій вдома»
Приложение «Дій вдома»

В Центре общественного здоровья МОЗ Украины напомнили, как прекратить самоизоляцию в случае отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

Действие режима самоизоляции с использованием мобильного приложения «Дій вдома» является автоматизированным процессом. Центр общественного здоровья никоим образом не влияет на этот процесс.

Алгоритм прекращения самоизоляции:

  1. верифицированная МОЗом лаборатория проводит ПЦР-тестирование;
  2. в случае отрицательного результата ПЦР-теста лаборатория самостоятельно заполняет форму на электронной платформе (номер телефона должен соответствовать номеру, к которому привязано приложение «Дій вдома», все поля формы должны быть заполнены);
  3. данные электронной платформы автоматически синхронизируются с приложением «Дій вдома» – каждый час, без выходных.

В случае возникающих проблем или вопросов ЦОЗ рекомендует обращаться в ведомства по тематической направленности:

  • по вопросам ввода или редактирования данных – в лабораторию, которая выполнила тест;
  • по вопросам работы мобильного приложения «Дій вдома» – в Министерство цифровой трансформации Украины, которое является администратором этого приложения;
  • по вопросам пересечения границы или линии разграничения – в Государственную пограничную службу Украины.

Подробнее о том, как прекратить самоизоляцию, см. в материале «Алгоритм прекращения самоизоляции для тех, кто пересек КПВВ (Инструкция, адреса ПЦР-лабораторий)»

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк