В Минздраве напомнили, как украинцы могут прекратить самоизоляцию

В Центре общественного здоровья МОЗ Украины напомнили, как прекратить самоизоляцию в случае отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

Действие режима самоизоляции с использованием мобильного приложения «Дій вдома» является автоматизированным процессом. Центр общественного здоровья никоим образом не влияет на этот процесс.

Алгоритм прекращения самоизоляции:

верифицированная МОЗом лаборатория проводит ПЦР-тестирование; в случае отрицательного результата ПЦР-теста лаборатория самостоятельно заполняет форму на электронной платформе (номер телефона должен соответствовать номеру, к которому привязано приложение «Дій вдома», все поля формы должны быть заполнены); данные электронной платформы автоматически синхронизируются с приложением «Дій вдома» – каждый час, без выходных.

В случае возникающих проблем или вопросов ЦОЗ рекомендует обращаться в ведомства по тематической направленности:

по вопросам ввода или редактирования данных – в лабораторию, которая выполнила тест;

по вопросам работы мобильного приложения «Дій вдома» – в Министерство цифровой трансформации Украины, которое является администратором этого приложения;

по вопросам пересечения границы или линии разграничения – в Государственную пограничную службу Украины.

Подробнее о том, как прекратить самоизоляцию, см. в материале «Алгоритм прекращения самоизоляции для тех, кто пересек КПВВ (Инструкция, адреса ПЦР-лабораторий)»