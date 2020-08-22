В Минздраве напомнили, как украинцы могут прекратить самоизоляцию

В Центре общественного здоровья МОЗ Украины напомнили, как прекратить самоизоляцию в случае отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.
Действие режима самоизоляции с использованием мобильного приложения «Дій вдома» является автоматизированным процессом. Центр общественного здоровья никоим образом не влияет на этот процесс.
Алгоритм прекращения самоизоляции:
- верифицированная МОЗом лаборатория проводит ПЦР-тестирование;
- в случае отрицательного результата ПЦР-теста лаборатория самостоятельно заполняет форму на электронной платформе (номер телефона должен соответствовать номеру, к которому привязано приложение «Дій вдома», все поля формы должны быть заполнены);
- данные электронной платформы автоматически синхронизируются с приложением «Дій вдома» – каждый час, без выходных.
В случае возникающих проблем или вопросов ЦОЗ рекомендует обращаться в ведомства по тематической направленности:
- по вопросам ввода или редактирования данных – в лабораторию, которая выполнила тест;
- по вопросам работы мобильного приложения «Дій вдома» – в Министерство цифровой трансформации Украины, которое является администратором этого приложения;
- по вопросам пересечения границы или линии разграничения – в Государственную пограничную службу Украины.
Подробнее о том, как прекратить самоизоляцию, см. в материале «Алгоритм прекращения самоизоляции для тех, кто пересек КПВВ (Инструкция, адреса ПЦР-лабораторий)»