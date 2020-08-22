В «ДНР» отчитались, сколько пропустили людей через КПП «Еленовка» в пятницу

В пятницу, 21 августа в «ДНР» контрольно-пропускной пункт «Еленовка» пересекли 288 человек. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает пресс-служба «министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР».

В «республике» напомнили, что пропуск людей через линию разграничения осуществляют по понедельникам и пятницам через КПП «Еленовка», который находится на транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое».

«За 21 августа на территорию ДНР запущено 11 автомобилей, 155 человек, на территорию Украины выехало 18 автомобилей, 133 человека», – говорится в сообщении «МЧС ДНР».

Как сообщалось ранее, на период карантина «ДНР» открывает только один из четырех контрольно-пропускных пунктов, при этом КПП «Еленовка» работает только по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.