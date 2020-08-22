Что касается этой «парочки»: Зеленский оценил работу Кравчука и Фокина в ТКГ по Донбассу

Президент Украины высоко оценил результативность смены руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Прежде всего, он акцентировал на роли нового главы делегации Леонида Кравчука, и его заместителя Витольда Фокина.

Он поблагодарил прежнего главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кучму. «Он действительно потратил не просто время, а потратил свое сердце на Минские переговоры. Встречи идут в течении 11-15 часов, это не просто утомляемость (в том числе психологическая), это очень сложно. Я бывал на таких встречах, например, в "Нормандском формате". Это очень сложно, ведь, от твоего слова зависит результат как этой встречи, так и результат для страны. Пусть каждая встреча – это лишь малый шаг, но тем не менее мы идем вперед. Кучма работал профессионально, дипломатично. И я его благодарю», – сказал президент.

Зеленский также высоко оценил старт работы Леонида Кравчука как нового руководителя украинской делегации. «Что касается Кравчука и Фокина – этой "парочки", этих профессиональных, мощных украинских дипломатов с четко проукраинской позицией. Патриотической и сбалансированной – что очень важно. Леонид Макарович – один из лучших дипломатов украинской современности. Он очень энергичный человек. Я вижу, как он сейчас поднимает "Минск". Да, ему помогают и господин Фокин и господин Резников, много чего делает Андрей Ермак и другие. Там такая мощная команда, в ней много людей. Кравчук – это лицо нашей сегодняшней группы, лицо украинской дипломатии», – высказался он.

Президент отметил, что «господин Фокин тоже на месте». «Это человек с украинского Донбасса. И мне кажется, что сейчас это правильный дипломатический баланс в руководстве от Украины в Трехсторонней контактной группе», – продолжил он.

Зеленский акцентировал, что прошла не формальная смена руководства делегации, есть реальные результаты их работы. «Мы видим реальный "режим тишины" на Донбассе. Также уже договорились о 20-ти участках разминирования – это большой шаг вперед. Также есть договоренности о точках разведения войск, об обмене пленными – и уже на техническом уровне сейчас будем идти к выполнению всего этого, к результатам. Договорились и о встрече 28 августа политических советников лидеров стран "Нормандского формата", потому еще будет встреча министров иностранных дел, а потом и встреча лидеров стран», – перечислил Зеленский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Україна 24»