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В «ДНР» 130 тысяч жителей празднуют День флага России (Фото)

22.08.20 14:52

Сегодня, 22 августа, в «ДНР» отмечают День флага России. По этому поводу в центре Донецка устроили автопробег под названием «Флаг моего государства».

Как отмечают организаторы, в пробеге приняли участие более 100 автомобилей, обязательным условием являлось наличие российского триколора.

Маршрут в около 5 км пролегал от площади Ленина до автостанции «Мотель». Машины двигались по проспекту Ильича.

Также сегодня в приветственной речи «глава ДНР» Денис Пушилин напомнил, что российское гражданство в упрощенном порядке поучили более 130 000 жителей «республики». Поэтому сегодняшний день праздник для них всех.

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