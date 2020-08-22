Не вижу смысла: Зеленский против смены Минска как площадки для переговоров по Донбассу

На данный момент нет смысла менять Минск на иную страну для переговоров по Донбассу. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы благодарны каждой стране, которая нам предлагает площадку для этих важнейших переговоров. Но сейчас из-за коронавируса все переговоры проходят в онлайн-режиме. Поэтому сейчас от места или города проведения ничего не зависит. Зависит это только от людей, которые вовлечены в работу Трехсторонней контактной группы. Поэтому думаю, что еще очень рано говорить о смене города. Мне кажется, что это неправильно делать именно сейчас. Минск был предложен, утвержден, там идут все переговоры. Я не вижу смысла для его смены», – сказал он.

Президент отметил, что свои территории для переговоров по Донбассу предлагали Казахстан, Азербайджан, некоторые европейские страны. «Но думаю, что сейчас это не является приоритетным вопросом», – заключил он.

Зеленский также прокомментировал ситуацию в Беларуси и как она может повлиять на украинско-белорусские отношения: «Очень не хотелось бы, чтобы хоть что-то повлияло на наши дружественные отношения – между двумя действительно похожими братскими народами. У нас очень тесные связи, совместные семьи. Например, в компании, которой я руководи 20 лет, была большая часть талантливых людей из Беларуси. Есть много и совместных белорусско-украинских компаний, офисы которых находятся как в Беларуси, так и в Киеве, Харькове, Львове, Днепре. Самое главное – это отношения между людьми, между народами. И я не хотел бы, чтобы хоть что-то мешало этим взаимосвязям. Это намного важнее, чем отношения между руководством стран, потому что все временно в жизни власти».

Президент Украины еще раз подчеркнул важность решения политического конфликта в соседней стране без кровопролития. «Извините, не дубинками. Спокойно, в форме диалога», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Україна 24»