С начала перемирия: ОБСЕ зафиксировала 634 нарушений на Донбассе

21 августа было зафиксировано 153 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и ни одного такого в Луганской области. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Так, почти все 153 нарушения, в том числе 3 взрыва, были отмечены в районах юго-восточнее Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка).

Начиная с 27 июля (старта нынешнего перемирия на Донбассе) и по 21 августа СММ ОБСЕ зафиксировала всего 634 нарушения режима прекращения огня в обеих областях. В частности:

92 взрыва;

2 неопределенных боеприпаса, которые пролетели над территориями;

6 осветительных ракет;

534 очереди и выстрелов.

В Миссии добавили, что деятельность наблюдателей в «Л-ДНР» до сих пор остается ограниченной, военные формирования «республиканцев» до сих пор не пускают представителей ОБСЕ к неподконтрольным Украине участкам украинско-российской границы. «В результате этого возможность Миссии вести наблюдение оставалась ограниченной», – констатировали в ОБСЕ.

Напомним, что по данным всех сторон вооруженного конфликта 21 августа в зоне проведения Операции Объединенных сил сохранялся «режим тишины».