С неба не падает: Зеленский рассказал, как будут повышать «минималку» до 6500 грн

Бюджет Украины выдержит запланированное увеличение минимальной заработной платы до 6500 грн к середине 2021 года. Такую уверенность высказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Обязательно выдержит. И это же не просто обещания. К минимальной зарплате привязаны все заработные платы в нашей стране», – сказал он.

Зеленский напомнил, что повышение «минималки» будет постепенным:

с 1 сентября первое увеличение – до 5000 грн;

с начала 2021 годя – 6000 грн;

к середине 2021 года – 6500 грн.

«Но мы точно знаем, что сможем увеличить до 6500 грн. Опасно это делать в короткий период. Это действительно очень опасно. Во-первых, в бюджете нет таких денег. Но это опасно и с точки зрения инфляционных процессов. Но мы уверены, правительство уверено, Национальный банк уверен – это наша совместная позиция. И мы планируем установить такие минимальные зарплаты. По крайней мере, такие наши расчеты и обещания», – заверил глава государства.

«Я уверен, что кроме того, что людям от этого будет легче, ничего не будет», – добавил он.

Зеленский не поддерживает опасения, что бизнес будет сопротивляться и уходить в тень. «Я знаю, что всех пугают – бизнес уйдет в тень. Но так тоже же нельзя рассуждать, что бизнес уйдет в тень, что бизнес не хочет платить зарплаты, налоги. Есть разный бизнес. Есть те, которые понимают важность налогов. А откуда тогда будет появляться вся социалка? Оно же с неба не падает», – пояснил он.

Президент подчеркнул, что это увеличение минимальной зарплаты – «правильное, живое отношение к людям». «Это же живые люди, они не могут, извините, себя ощущать нищими. Поэтому решение правильное, и я рад, что мы к нему пришли», –констатировал он.

Зеленский также отметил, что страну ждут комплексные экономические изменения, которые не заключаются только в росте «минималки». «Это и снижение ставки по кредитам, по ипотеке. Для всех людей в Украине должна быть ипотека по 10%. Это комплексное экономическое решение для поддержки украинцев. Особенно сейчас, в карантин, когда нет денег», – резюмировал он.

Напомним, что в Украине стартовала программа «Доступная ипотека», в рамках которой 5 государственных и частных банка предлагают займы на жилье под 10% годовых. Но необходим первоначальный взнос.

Как сообщалось ранее, с 1 января в Украине установлена минимальная зарплата в размере 4 723 грн. В «Л-ДНР» в этом году также впервые официально установили размер «минималки»: в «ДНР» она составила 6065 руб. (2351 грн по местному курсу валют в «республике»), в «ЛНР» – 6064 руб. (2 332 грн).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Україна 24»