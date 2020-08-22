Впервые услышали орудия: В строительный лагерь «БУР» на Донетчину приехала молодежь со всей Украины (Фото)

В Донецкой области работают волонтеры лагеря «Будуємо Україну разом» («БУР»). Они помогают со строительными работами местным жителям в прифронтовом пгт Мироновский, в городе Соледаре (строят студию звукозаписи), утепляют кухню в доме многодетной семьи переселенцев в селе Яковлевка, делают ремонт в детской комнате для семьи из Никифоровки, а в сентябре отправятся в село Звановка, передает «Вільне радіо».

«БУР» – это волонтерская программа «Львовского образовательного фонда», которая работает с 2014 года. Молодые люди со всей страны собираются вместе и помогают с ремонтом чего-то важного для громад по всей стране. Например, делают косметические ремонты многодетным семьям, переселенцам, участникам боевых действий, детям с инвалидностью, помогают реализовать различные социальные проекты активистам и т.п. Все данные о тех, кому нужна помощь, собирают команды местных активистов, и зовут «БУР» в свою громаду.

«Обычно сезон лагерей начинается в мае и заканчивается в октябре. Карантин стал для нас вызовом. Лагерь, запланированный на май, нужно было перенести. Мы очень рады, что ни одна из громад не отказалась от сотрудничества, несмотря на то, что мы переносим активности. Наш сезон просто начался с конца июня», – говорит координатор «БУР» в Донецкой области Евгения Васильева.

Карантин повлиял на проекты на западе страны, но Донецкую область это почти не коснулось.

Евгения Васильева

Первый лагерь прошел в пгт Мироновский – с 12 по 26 июля, еще до объявления перемирия на Донбассе. Мироновский в 22 километрах от «республиканского» Дебальцево, до линии фронта – в половину меньше. Здесь волонтеры из мирных регионов впервые услышали звуки орудий.

«Под утро мы проснулись под громкие звуки. Было несколько версий: обстрелы с той стороны сюда, солдаты что-то делают или это просто учения. Мы боялись. Позже спрашивали у местных, те говорят: бывает», – вспоминает Васильева.

Некоторые мероприятия проводили под звуки взрывов, очень волновались. Однако такое было только один день, поэтому домой не поехал. Все увидели ситуацию на востоке даже ближе, чем планировали.

В Соледаре «БУР» начал работать 9 августа. Здесь волонтеры работают над будущей социальной студией звукозаписи «Radio Dja».

«Radio Dja» – это подростковая мечта автора идеи – музыканта Антона Швайника. Мужчина хочет, чтобы студия стала местом творчества для местной молодежи. Все мероприятия будут бесплатными, а записать свою музыку можно будет за благотворительный взнос.

Антон Швайник

Под студию местная власть предоставила помещение бывшего тира площадью 40 м². Сейчас это толстые голые стены без дверей и освещения. Здание отдали под ремонт даже без нормального пола. А в воображении Антон уже расставил здесь мебель.

Процесс ремонта помещения уже пошел. Волонтеры делают металлические крепления для ремонта стен. Их обшивают гипсокартоном, внутрь вставляют шумоизоляцию, ведь это музыкальное пространство. Так же будет с потолком и полом.

На объекте задействованы около 10 «рабочих» – из Львовщины, Киевщины, Сумщины, Харьковщины, Днепропетровщины и Донбасса. Сразу бросается в глаза, что все они в «лагерных», хоть и разных футболках. Оказывается, это потому, что их выдавали в разные годы работы «БУР» – большинство волонтеров становятся на несколько недель строителями уже не впервые.

Среди новичков этого года – 17-летняя Люда Иванив из города Радехов Львовской области. На строительной площадке она наравне с другими занимается всем по чуть-чуть: сверлит, клеит, пилит. «Я приехала сюда с нулевыми навыками, но через несколько дней меня всему научили», – говорит девушка.

Люда в этом году окончила школу и планирует поступать на политологию в Украинский католический университет. Родители были против ее поездки на восток, несмотря ни на коронавирус, ни на военные действия на Донбассе. Но девушка хотела самостоятельно увидеть, «как здесь». «В первую очередь, я ехала, чтобы помочь. Я увидела очень много общего между Соледаром и моим маленьким городком. К тому же, мне очень интересна культура восточных регионов», – говорит Люда.

Люда Иванив

Работают здесь и местные волонтеры. Среди них – 15-летний Андрей, который случайно попал в лагерь «БУР». «Многие мои друзья пришли сюда работать, а мне не с кем было гулять. Тогда я начал также работать здесь, мне понравилось. Летом мне нечего делать. Поэтому я и пришел сюда. Даже когда работаешь, тоже отдыхаешь», – говорит подросток.

Юноше нравится общаться с волонтерами из других регионов. Признает: сначала стеснялся и было трудно, но с этим помогают кураторы. За 4 дня здесь уже познакомился со многими приезжими. Но это – не единственное открытие. Сейчас парень не занимается музыкой, но думает попробовать овладеть каким-нибудь инструментом, когда в городе появится студия «Radiо Dja».

Андрей

До финального этапа строительства осталось меньше недели. В дальнейшем не менее трудный процесс – найти спонсоров для оборудования. «Мы ищем спонсоров, которые нам помогут. Мы участвовали в проектах, выиграли ноутбук, который позволит работать с музыкой. Нам также дадут акустические и студийные микрофоны, проектор и экран для показа фильмов», – делится наработками Антон Швайник.

Даже когда студию укомплектуют, все равно нужна будет поддержка. Ведь для того, чтобы для посетителей все было бесплатно, владельцы помещения должны оплачивать коммунальные услуги и иные расходы.

Из-за карантина изменились и условия проживания для волонтеров в Соледаре. Сначала их хотели заселять в общежитие училища, но из-за ограничений этого сделать не удалось. «Местная власть помогла разместить "БУР". Госслужба по чрезвычайным ситуациям дала палатки», – объясняет Антон Швайник.

Для ребят разбили 2 отдельные палатки. Каждая – на 30 человек. Спят волонтеры в спальниках, все вещи также оставляют здесь. Но условия не совсем «полевые». Сюда провели свет, поэтому есть розетки и можно зарядить все необходимые гаджеты.

Волонтеры отдыхают здесь вечером и спят. Подъем – около 8-9 утра. На территории базы у также есть летний душ, 2 биотуалета и отдельные места для мусора, пластика и бумаги.

От Соледара до села Яковлевка – 15 минут на машине. Здесь волонтеры утепляют кухню в доме многодетной семьи переселенцев, которые приехали из Марьинского района.

В семье Эмилии и ее мужа Виктора 7 детей – от 3 до 21 лет. Старшие уже живут отдельно, поэтому комнаты поделили родители и 3 детей.

«Мы большая семья. В 2014 году, когда начался военный конфликт, мы переехали сюда. Это наша родина. Я родилась в Яковлевке, выросла, ходила здесь в школу», – говорит Эмилия.

Живут в кирпичном одноэтажном доме сестры Эмилии, которая в начале войны уехала из Донбасса.

Дом старый, внутри 3 комнаты.

Эмилия

Главное помещение в доме, где работают волонтеры, – это чердак. Он не отапливается, поэтому именно оттуда в дом идет весь холод. Главный «удар» берет на себя кухня – от низкой температуры отсыревают стены.

Пока одни волонтеры крепят пенопласт для утепления, другие – уже цементируют утепленную часть дома.

Пока волонтеры и семья работают с утеплением, женщина занимается хозяйством, а ближе к 14:00 зовет всех обед.

Волонтеры «БУР» закончили работы в Соледарский ОТГ сегодня, 22 августа. А с 6 по 19 сентября «БУР» едет в Звановку. На этот лагерь можно зарегистрироваться на сайте организации.