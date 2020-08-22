С конца августа: Некоторые поезда «Укрзализници» будет сопровождать военизированная охрана

В конце августа 10 пар пассажирских поездов АО «Укрзализныци» будет сопровождать военизированная охрана для обеспечения безопасности пассажиров. Об этом сообщили в «Укрзализныце» в ответ на запрос «Суспільного».

Так, конце августа стартует пилотный проект по сопровождению пассажирских поездов работниками ведомственной военизированной охраны, которые будут действовать совместно с поездной бригадой в случае нарушений пассажирами правил поведения на железнодорожном транспорте.

В компании отметили, что «Укрзализныця» неоднократно направляло письма в Министерство внутренних дел и Национальной полиции с просьбой восстановить сопровождения пассажирских поездов работниками полиции.

«Мы обращались в полицию с просьбой сопровождать поезда. Никакого ответа в течение долгого времени не получали. Поэтому это будет ведомственная военизированная охранная, конечно же за счет "Укрзализныци". У нас есть такая, но она сопровождает грузовые поезда, а новая будет сопровождать еще и пассажирские. На этом этапе мы выбрали те поезда, которые, по нашему мнению, имеют наибольший спрос, или те, где наиболее частые случаи [нарушений]», – сообщили в пресс-службе АО.

В «Укрзализныце» напомнили, что для решения конфликтных ситуаций между пассажирами во время поездки необходимо обращаться к проводнику, который, со своей стороны, пригласит начальника поезда. Там добавили, что в случае необходимости начальник поезда через машиниста вызовет наряд полиции на ближайшей станции остановки поезда.

Напомним, что ночью 31 июля в поезде «Мариуполь – Киев» трижды судимый уроженец Запорожья Виталий Рудзько избил и пытался изнасиловать женщину, которая ехала вместе с сыном. Нападающего задержали и арестовали без права на залог.

После инцидента в руководстве «Укрзализныци» сообщили, что с должностей уволят сотрудников, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезд из Киева и избил пассажирку.