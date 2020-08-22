И на море, и на крыше: В Мариуполе неожиданно стала популярна йога на улице (Фото)

Этим летом в Мариуполь неожиданно увеличилось количество уличных локаций, где жители занимаются йогой. Спрос на занятия данной практикой в городе очень высокий, передает «Сайт города Мариуполя».

Инструктор по йоге Алла Чуйкова поясняет, что занятия на улице получили большое распространения после строгого карантина. «Если весной мариупольцы занимались дома, смотря прямые эфиры, то с наступлением лета запрос возник на проведение занятий на улице», – сказала инструктор.

Одним из самых популярных мест в Мариуполе является Театральный сквер. Здесь бесплатные занятия все лето по утрам проводили преподаватели Ассоциации йоги Украины.

Все началось с Дня йоги. «Развитием йоги в Мариуполе заинтересовались городские власти. Они поддержали проведение этого события. В частности, коммунальная организация "М-спорт" помогла определиться с локациями. Одной из них неожиданно стала крыша Мультицентра на Левобережье, что вызвало необычайный интерес у участников праздника. И сегодня на Левом берегу особенный спрос на занятия йогой в вечернее время», – говорит инструктор Ассоциации йоги Анна Агеева.

С тех пор занятия Ассоциация проводит как в парке «Веселка», так и на теннисных кортах на Приморском бульваре, на площадке «Bar Bro» на Песчаном пляже и каждый раз приглашает разных инструкторов.

Инструкторы Федерации йоги Украины в Мариуполе не так давно начали заниматься в Театральном сквере. Все лето их любимой летней площадкой был пляж поселка Песчаный. Здесь инструкторы преподавали, в том числе парную йогу, для семей и не только.

Но самой выдающейся локацией стало побережье Азовского моря. Здесь инструктор федерации Елена Надив впервые в городе начала практиковать йогу на Sup-бордах. Сегодня от желающих позаниматься на бордах на море нет отбоя, так что приходится всех записывать. Занятия проходят на территории вейк-парка (яхт-клуб «Азовсталь») и на других локациях.