На улицу не выпускает: Жительница Константиновки держит в квартире 8 собак (Видео)

В Константиновке (Донецкая обл.) зоозащитники написали коллективное заявление в местную полицию. Жалуются на женщину, которая содержит в квартире 8 бездомных собак. Она их нашла и привела к себе домой, но на улицу не выпускает. Соседи также против круглосуточного лая и антисанитарии в подъезде многоэтажки.

Под окнами Натальи Симиненко слышно, как в ее квартире лают собаки. Женщина подтверждает, что сейчас у нее 8 животных. «На улицу выпускаю редко. Потому что у нас с 2017 года идет война с соседями. И по их жалобам меня 9 раз принудительно забирали в Краматорскую психоневрологическую больницу. И пока я там была, мои собаки гуляли на улице и многих из них отравили», – рассказывает Наталья.

И соседи, и зоозащитники просят ее выпустить животных. «Они постоянно лают. Она же их толком не кормит, издевается над ними», – говорит соседка Людмила Козлова.

В последний раз, когда Симиненко лечилась в больнице, зоозащитники собак выпустили, некоторых забрали на реабилитацию. Например, собаку по кличке «Барон» волонтер Константиновской организации защиты животных Александра Сендецкая забрала к себе. «А 3 месяца назад он был очень истощен, были повреждены внутренние органы, он не мог реабилитироваться, нужно было именно ветеринарное лечение», – отметила она.

Волонтер продолжает лечить «Барона» до сих пор, хотя собака выглядит уже гораздо лучше.

Сейчас показывать условия проживания своих собак Натальи Симиненко отказывается. Но в мае зоозащитникам удалось попасть к ней в квартиру, на заснятом ими видео – травмированные животные.

«Иногда я покупаю кости, иногда покупаю лапы. А так я покупаю сухой корм, и они с удовольствием его едят. Есть маленькая собачка, так для нее я покупаю и корм для кошек типа "Пан кот", "Мяу", она тоже его хорошо ест», – объясняет женщина.

По факту жестокого обращения с животными соседи и зоозащитники написали заявление в полицию. «Полицейские выезжали на место, рассматривали коллективное обращение. И уголовное производство открыто по ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными. Оно сейчас находится в отделе дознания Константиновского отделения полиции. Санкция этой статьи предусматривает как арест, так и лишение свободы», – комментирует Павел Дяченко, инспектор Бахмутского отдела полиции.

«На одну квартиру, в которой проживает одна семья, должно быть не более одного животного – будь то собака или кошка. Поэтому после обращения в полицию, к местной власти нужно будет обращаться в суд, чтобы он своим решением обязал произвести определенные действия», – поясняет юристка Екатерина Ткаченко.

Выпустить собак Наталья готова только после постановления суда.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»