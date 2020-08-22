Эффект Чебурашки: В «ДНР» растет популяция вселенцев

В «ДНР» отмечается увеличение биоинвазий – вторжения на территорию чужеродных видов животных и растений. Только за последние пару лет здесь найдено больше десятка видов вселенцев-растений, которые успешно акклиматизировались. Но наибольшую опасность представляют вселенцы-насекомые.Об этом в интервью местной газете рассказал заместитель директора по научной работе Донецкого ботанического сада Владимир Мартынов.

Он отметил, что скорость биологических инвазий неуклонно растет, это глобальная проблема, во многом она является следствием межконтинентальных перевозок, объемы и скорость которых возрастают. «Соответственно, увеличивается и возможность проникновения на нашу территорию чужеродных видов. Уже сейчас каждый четвертый вид растения на Донбассе – вселенец. А любое растение – это кормовая база, значит, за ним придут те, кто будет им питаться. Предсказать, к чему это приведет, невозможно», – говорит Мартынов.

Он вспоминает случай, который произошел до войны в Луганске: «Открыли ящик с бананами и обнаружили внутри него двух живых эквадорских лягушек. Представьте, как быстро должен быть доставлен груз, чтобы не погибли такие чувствительные к изменению влажности и температуры животные. Это явление стало уже вполне обычным и получило шутливое название "эффект Чебурашки"».

Конечно, не все «пришельцы» выживают в новых условиях, большинство вселенцев погибает, но есть такие, что приживаются. «Только за последние пару лет сотрудниками лаборатории найдено больше десятка видов вселенцев, которые успешно акклиматизировались на нашей территории. Большинство из них может стать опасными вредителями лесного и сельского хозяйства», – отметил ученый.

Мартынов подчеркивает, что количество вселенцев такое, что не замечать их уже нельзя, они начинают оказывать активное воздействие на окружающую среду – вытеснять местные виды. Наиболее агрессивные из них с многочисленными популяциями со временем могут стать опасными вредителями.

Например, в этом году ученые ботанического сада обнаружили насекомое – кипарисовую радужную златку, проникшую сюда из Средиземноморья. «Она развивается на туях, кипарисах, можжевельниках и других растениях из семейства кипарисовых, которые используются для озеленения Донецка. Если это насекомое сможет акклиматизироваться, то под угрозой окажутся все кипарисовые, использующиеся в декоративных насаждениях Донбасса», – предупреждает замдиректора.

Проникла в регион и китайская божья коровка «арлекин», которая имеет очень разнообразную окраску. Сейчас она наращивает численность колоссальными темпами. «В мире эта божья коровка признана одним из наиболее опасных вселенцев, ее называют "шестиногим крокодилом", она ест все подряд – плоды, насекомых… Уже 5 лет мы отслеживаем ее численность на сельскохозяйственных культурах. Она начинает вытеснять наших местных божьих коровок, и если ситуация не изменится, то может стать опасным вредителем винограда и ягодных культур», – продолжил ученый.

По его словам, есть виды вредителей, которые уже на подходе к «республике». Например, мраморный клоп из юго-восточной Азии уже зафиксирован в Краснодарском крае и даже в районе города Шахты Ростовской области. Он опасен тем, что может питаться 350 видами растений – плодовыми, садовыми, зерновыми, бобовыми. «Надеемся, что нас от него защитят степная зона и резкие перепады температур», – отметил Мартынов.

Несколько лет назад обнаружили проникших в «ДНР» цикадок – белую и японскую виноградную, которые также являются опаснейшими вредителями особенно для виноградарства.

«Мы подготовили и методические рекомендации по выявлению ясеневой изумрудной златки. Это опаснейший вредитель ясеня, способный нападать не только на ослабленные, но и на здоровые деревья, неизбежно приводя их к гибели. В США, куда этот вид уже проник, его называют убийцей ясеневых лесов», – рассказал представитель ботанического сада.

«Чем раньше удается выявить вредителя, тем эффективнее защитные мероприятия. Когда вид уже акклиматизировался, проявил вредоносность, то, как правило, сделать уже ничего нельзя, по крайней мере, в мире это никому еще не удалось», – заключил Мартынов.

Напомним, с прошлого года лесные насаждения Луганщины страдают от атаки ясеневой изумрудной златки.