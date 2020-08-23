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Среди заболевших трое детей: На Донетчине за сутки COVID-19 заболели 20 человек

23.08.20 09:18
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За субботу, 22 августа, на Донетчине лабораторно подтверждены 20 новых случаев COVID-19. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

Среди инфицированных:

  • 7 случаев в Славянске (3-летний мальчик, мужчины 34, 57, 38 и 71 года, женщины 59 и 61 года);
  • 7 – в Краматорске (мужчины 43 и 73 лет, женщины 59, 37, 79, 39 и 54 лет);
  • 5 – в Мариуполе (мальчики 6 и 9 лет, мужчина 28 лет, женщины 32 и 35 лет);
  • 1 – в Лиманской ОТГ (мужчина 22 лет).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1236 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 926 человек;
  • на лечении – 293 пациента;
  • летальных случаев – 17.
Инфографика: Telegram-канал Павла Кириленко

Кириленко также отметил, что количество больных в Мариуполе, Краматорске, Славянске и Бахмутском районе указана с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

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