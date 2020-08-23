Сводка из зоны ООС за 22 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сегодня, 23 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

22 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. За прошедшие сутки задокументировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны НВФ – один выстрел из ручного противотанкового гранатомета у Марьинки. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 23 августа, в полосах ответственности украинских боевых бригад обстрелов со стороны НВФ не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

В «ДНР» и «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.