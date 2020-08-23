За сутки COVID-19 в Украине заболели 1987 человек

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 987 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 23 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине заболели 1 987 человек. Из них 159 детей, а также 88 медработников. Были госпитализированы 343 человека. За последние сутки в Украине зафиксированы 27 летальных случаев. При этом выздоровели 500 пациентов. В целом за все время пандемии в Украине заболели 104 958 человек. Из них 7 140 детей и 10 455 медработников. При этом в целом выздоровели 52 235 пациентов. Летальных случаев – 2 271», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в г. Киеве (307), в Черновицкой (213), Ивано-Франковской (174), Харьковской (169), Львовской (146), Одесской (121) областях.

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 234 (по данным Донецкой ОГА – 1 236) случая COVID-19, в Луганской – 243 случая.