День флага: Зеленский трогательно поздравил украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага, цвета которого – синий и желтый – символизируют свободу, несокрушимость и достоинство нашей страны. Видео с поздравлением главы государства обнародовала пресс-служба Офиса президента Украины.

«Дорогие украинцы! В палитре нашего мира существует большое количество цветов и в каждом уголке планеты, согласно с традициями, одни и те же цвета символизируют абсолютно разное. Впрочем, все на Земле знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство – это синий и желтый, цвета украинского флага, цвета украинского государства, цвета украинской души», – сказал президент.

Глава государства отметил, что наш государственный флаг вызывает гордость и всегда сопровождает украинцев в исторические для страны моменты. Он напомнил, как 24 августа 1991 года сине-желтый флаг внесли в украинский парламент; как украинский флаг победно поднимали на Олимпийских играх; когда на орбите нашей планеты, на высоте в 300 километров, украинский флаг развернул в космосе космонавт Леонид Каденюк. Также глава государства напомнил, как наши военные освобождали населенные пункты Донбасса с украинским флагом на броне.

«Я никогда не забуду, как еще до президентства, на День Независимости, мы ("95 квартал", – ред.) поехали выступать к нашим защитникам на Донбасс. Парни на блокпосту попросили подписать им флаг. Единственные слова, которые мы могли тогда написать, были очевидными: "Возвращайтесь живыми"», – сказал президент.