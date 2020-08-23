За сутки на Луганщине выявили 11 новых случаев COVID-19

На Луганщине за сутки зафиксировано 11 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 23 августа, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

География выявленных заболеваний:

Станично-Луганский район – 4 человека (3 из круга ранее определенных контактных лиц, 1 человек находился на самоизоляции);

Троицкий район – 3 (из числа ранее определенных контактных лиц);

Северодонецк – 2 (один находился на самоизоляции после возвращения со временно неподконтрольной территории, еще один – из другого региона Украины);

Сватовский район – 1 (находился на самоизоляции после возвращения из-за границы);

Старобельский район – 1 (госпитализирован с пневмонией).

За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 244 человек. Из них:

выздоровели – 154 (за последние сутки — 4);

лечатся – 89 (31 – в стационаре; 58 – амбулаторно);

летальных случаев – 1.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 18,79%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 23 августа в Украине COVID-19 заболели 104 958 человек (52 235 пациентов выздоровели, 2 271 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 236 случаев (выздоровели – 926 пациентов, летальных случаев – 17).