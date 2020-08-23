Зеленский передал ВСУ более 130 единиц техники и вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии поднятия Государственного флага Украины заявил, что военным передадут большое количество вооружений и техники, в том числе и танки. Об этом пишет «Сегодня».

Глава государства отметил, что Вооруженные силы Украины получили уникальный боевой опыт, на котором ближайшие десятилетия будет держаться оборона страны. Однако вместе с опытом у военных должны быть современное вооружение и техника.

«Поэтому общий ресурс на оборону и безопасность в сравнении с предыдущим годом увеличено почти на 28 млрд грн. У нас самый большой бюджет на оборону в истории. Несмотря на пандемию COVID-19, расходы на эту сферу остались без изменений … Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передаем 132 образца вооружения и военной техники: 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения, модернизированные танки Т-64 и Т-72, новейшие бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронемашины, современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения. Переоснащение нашего войска, принятие на вооружение новых боевых система, приведение органов военного управления к стандартам НАТО является для нас обязательным», – сказал Зеленский.