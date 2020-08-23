В «ДНР» от COVID-19 умерла пожилая женщина

В «ДНР» за минувшие сутки диагностировали 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 23 августа, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Выявлено 30 случаев заболевания COVID-19, из них 2 случая обнаружено у прибывших из Украины и 4 – из Российской Федерации. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 8 медицинских работников», – уверяют в «ДНР».

Также сообщается, что зарегистрирован 1 летальных случай – женщина в возрасте 85 лет.

Всего по состоянию на 23 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в «ДНР» – 2 322:

на лечении – 1 069 пациентов,

выписаны – 1 125 человек,

летальных случаев – 128.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 23 августа в Украине COVID-19 заболели 104 958 человек (52 235 пациентов выздоровели, 2 271 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 236 случаев (выздоровели – 926 пациентов, летальных случаев – 17). Луганской области – 244 случая (выздоровели – 154 пациента, летальных случаев – 1).