В Мариуполе после капремонта открыли детсад

В Мариуполе после капитального ремонта открыли ясли-сад «Юный моряк». Об этом сегодня, 23 августа, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Facebook.

«Еще два года назад это здание было в плачевном состоянии. Теперь же, после восстановления в рамках президентской программы "Большая стройка" для мариупольских детей открывает двери обновленный детский сад с современным оборудованием. Здание полностью отремонтировано как внутри, так и извне. В нем заменены системы отопления, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, установлены новые окна и двери, утеплены фасад и кровля», – написал Кириленко.

На ремонт детского учреждения, которое рассчитано на 225 воспитанников, было потрачено 50,63 млн грн из государственного и городского бюджетов. На приобретение оборудования – 5,8 млн, из них 3,5 – из областного бюджета.

Кириленко также добавил, что в рамках «Большой стройки» в этом году в Донецкой области откроется еще 4 детских сада.