В «ЛНР» COVID-19 подтвердили у 646 человек

В «ЛНР» зарегистрировали 646 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 23 августа, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 23 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 646», – уверяют в «ЛНР».

«Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 607 человек. С начала пандемии медики республики зарегистрировали 17 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – добавляют в «республике».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 23 августа в Украине COVID-19 заболели 104 958 человек (52 235 пациентов выздоровели, 2 271 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 236 случаев (выздоровели – 926 пациентов, летальных случаев – 17). Луганской области – 244 случая (выздоровели – 154 пациента, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 2 322 заразившихся (выздоровели – 1 125 человек, летальных случаев – 128).