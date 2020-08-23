Семьям погибших военных начали выплачивать дополнительную помощь, – Зеленский

С августа семьи погибших украинских военных начали получать помощь к пенсиям. Об этом сегодня, 23 августа, сообщил президент Владимир Зеленский в ходе открытия III Международного волонтерского и ветеранского форума «Там, где мы – там Украина». Об этом информирует пресс-служба Офиса главы государства.

Глава государства отметил, что удалось наладить реальное взаимодействие между Офисом президента, парламентом и Министерством по делам ветеранов, что позволило принять закон о предоставлении добровольцам статуса участников боевых действий и сохранить финансирование основных бюджетных программ для ветеранов.

«Я часто встречался с семьями наших погибших героев, воинов. Их родители и родные совершенно правильно говорили: героями являются все – все, кто защищает Украину, все, кто погиб за Украину. Нет разницы – это 2014-й год или 2019-й. Почему же тогда существует такая несправедливость в выплатах? Этот вопрос решен, и с 1 августа семьи погибших военных получают адресную помощь к пенсии», – заявил Зеленский

Глава государства указал также на важность предоставления украинского гражданства иностранным добровольцам, которые защищали Украину на Донбассе.

«Я действительно считаю, что люди, которые пошли защищать наше государство, должны получать украинский паспорт без вопросов. И это для нас честь», – сказал Владимир Зеленский.

Президент сказал, что поможет с реабилитацией и лечением для участников боевых действий.

«Сегодня я подпишу указ о развитии системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов и их семей», – добавил президент.