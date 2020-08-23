Ко Дню флага: В Мариуполе переселенцы получили 60 квартир

Ко Дню флага в Мариуполе вручили 103 квартиры. Об этом сегодня, 23 августа, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Facebook.

«Ко Дню флага вручили мариупольцам 103 квартиры. Среди них – 39 квартир для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 4 квартиры участникам боевых действий на территории других государств и 60 квартир квалифицированным переселенцам», – написал Кириленко.

Глава Донецкой ОГА также сообщил, что программа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, продолжается в Донецкой области с 2017 года. За это время квартиры получили уже 758 детей Донетчины. Эти квартиры были приобретены на условиях равномерного софинансирования из государственного и местных бюджетов.

«Рад, что в этот праздничный день более ста человек получили возможность начать новый этап жизни в своем собственном жилье. Пусть этот этап будет безоблачным, как сегодняшнее небо над Мариуполем», – добавил Кириленко.