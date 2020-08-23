Экипаж до последнего пытался управлять самолетом: Иран обнародовал данные «черных ящиков» сбитого Boeing МАУ

В Иране официально обнародовали данные с бортового самописца самолета Международных авиалиний Украины (МАУ), сбитого в январе вблизи Тегерана, они указывают, что пилоты до последнего им управляли. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на иранский портал Tasnim.

Бортовой самописец прекратил запись полетных данных в 6:14 утра по местному времени из-за попадания обломков первой ракеты в самолет. До взрыва самолет летел в обычных условиях.

«Черный ящик» успел записать все звуки из кабины пилотов в течение 19 секунд после взрыва ракеты. Первая ракета нанесла серьезные повреждения самолету, но двигатели не выключились. Экипаж из трех человек, в том числе инструктор полетов, пытались до последнего управлять самолетом. Разговор пилотов свидетельствовал о проблемах с электричеством, инструктор полетов дал указания включить вспомогательный блок питания. Изнутри пассажирского салона не доносилось никаких звуков, а разговоры и реакция экипажа свидетельствовали об их физическом здоровье в момент полета, сделали вывод эксперты.

Из-за того, что запись в кабине завершилась через 19 секунд после взрыва, а вторая ракета достигла самолета по меньшей мере через 25 секунд после первой – невозможно проанализировать влияние второй ракеты на самолет.

Ранее сообщалось, что 8 января авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране. После утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета, из которых ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв, Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

Позднее стало известно, что Иран направил во Францию «черные ящики» сбитого самолета. Самописцы уже расшифрованы.

В иранском агентстве гражданской авиации заявили, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ стала человеческая ошибка при настройке радарной системы в подразделении противовоздушной обороны.