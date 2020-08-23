Странно себя вел: В Киеве задержали участника НВФ «ДНР»

На Майдане Незалежности в Киеве полицейские задержали участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 23 августа, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что сегодня полицейские метрополитена на станции метро «Майдан Незалежности» обратили внимание на мужчину, который странно себя вел. Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев со временно неподконтрольной украинским властям территории.

«Во время поверхностного осмотра у него обнаружили документы, выданные оккупационными властями так называемой "Донецкой народной республики". В частности у него был "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса"», – отметили в пресс-службе.

Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его нахождения в столице и предоставления правовой оценки его действиям.