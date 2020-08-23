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ВСУ приняли на вооружение новейший ракетный комплекс

23.08.20 16:57
Фото: пресс-служба Минобороны Украины
Фото: пресс-служба Минобороны Украины

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение ракетный комплекс «Нептун» для защиты украинской территории от атаки с моря. Соответствующий указ сегодня, 23 августа, подписал министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба оборонного ведомства.

«Приказом министерства обороны Украины на вооружение Вооруженных сил принят береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун". Соответствующий указ сегодня, 23 августа, подписал министр обороны Украины Андрей Таран», – говорится сообщении.

Указом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу.

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