ВСУ приняли на вооружение новейший ракетный комплекс

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение ракетный комплекс «Нептун» для защиты украинской территории от атаки с моря. Соответствующий указ сегодня, 23 августа, подписал министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба оборонного ведомства.

«Приказом министерства обороны Украины на вооружение Вооруженных сил принят береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун". Соответствующий указ сегодня, 23 августа, подписал министр обороны Украины Андрей Таран», – говорится сообщении.

Указом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу.