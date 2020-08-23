На Донетчине горел полигон ТБО

В Украинске (Донецкая обл.) сегодня, 23 августа, ликвидировали пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сегодня в 9:35 спасателям поступило сообщение о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов на расстоянии 1,5 км от г. Украинск Селидовского городского совета.

«По прибытию бойцы ГСЧС установили, что происходит горение мусора на площади 250 кв м на территории санкционированной свалки (полигона-накопителя твердых бытовых отходов г. Селидово). Пожарные немедленно приступили к тушению пожара», – рассказали в пресс-службе.

В 12:57 пожар ликвидировали.