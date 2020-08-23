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В Мариуполе от взрыва гранаты погиб мужчина

23.08.20 18:37
Фото: пресс-служба Центрального отдела полиции
Фото: пресс-служба Центрального отдела полиции

В Кальмиусском районе Мариуполя в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Вечером в пятницу, 21 августа, местная жительница сообщила в полицию о том, что на территории ее частного дома произошел взрыв. В результате происшествия от многочисленных осколочных ранений умер ее сожитель – мужчина 1961 года рождения.

На момент взрыва женщина находилась во дворе и не пострадала.

«Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате детонирования ручной гранаты. На месте происшествия изъяты вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз. Кроме того, полиция обнаружила в доме почти 300 патронов различного калибра, гильзы и порох. Устанавливается происхождение боеприпасов», – рассказали в полиции.

По факту начато уголовное производство по предварительным признакам ч. 1 ст. 115 «Несчастный случай» и ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

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