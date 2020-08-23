Плюс 3: На Донетчине возросло количество больных COVID-19

Еще 3 больных COVID-19 выявили на Донетчине сегодня, 23 августа. Об этом сообщает руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.
Среди инфицированных:
- 1 случай в Мариуполе (мужчина 69 лет);
- 1 случай в Краматорске (мужчина 51 года);
- 1 случай в Славянске (женщина 34 лет).
Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1239 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 928 человек;
- на лечении – 294 пациента;
- летальных случаев – 17.
Количество больных в Мариуполе, Краматорске, Славянске и Бахмутском районе указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.