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Плюс 3: На Донетчине возросло количество больных COVID-19

23.08.20 19:33
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

Еще 3 больных COVID-19 выявили на Донетчине сегодня, 23 августа. Об этом сообщает руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

Среди инфицированных:

  • 1 случай в Мариуполе (мужчина 69 лет);
  • 1 случай в Краматорске (мужчина 51 года);
  • 1 случай в Славянске (женщина 34 лет).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1239 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 928 человек;
  • на лечении – 294 пациента;
  • летальных случаев – 17.
Инфографика: Telegram-канал Павла Кириленко

Количество больных в Мариуполе, Краматорске, Славянске и Бахмутском районе указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

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