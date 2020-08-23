Плюс 3: На Донетчине возросло количество больных COVID-19

Еще 3 больных COVID-19 выявили на Донетчине сегодня, 23 августа. Об этом сообщает руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

Среди инфицированных:

1 случай в Мариуполе (мужчина 69 лет);

1 случай в Краматорске (мужчина 51 года);

1 случай в Славянске (женщина 34 лет).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1239 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 928 человек;

на лечении – 294 пациента;

летальных случаев – 17.

Инфографика: Telegram-канал Павла Кириленко

Количество больных в Мариуполе, Краматорске, Славянске и Бахмутском районе указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.