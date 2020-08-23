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Ситуация в зоне ООС: НВФ один раз нарушили режим тишины

23.08.20 20:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В течение нынешних суток в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе незаконные вооруженные формирования (НВФ) один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«С начала текущих суток на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. В то же время, 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск задокументирован около Авдеевки. Вблизи этого населенного пункта враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия и подствольного гранатомета», – говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел был неприцельным и не угрожал жизни и здоровью украинских военных, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

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