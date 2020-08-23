С начала лета в Краматорске произошло 24 ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Отмечается, что в 5 из 24 дорожно-транспортных происшествий телесные повреждения получили дети. За аналогичный период 2019 года в Краматорске произошло 27 ДТП с пострадавшими, в которых 6 детей получили травмы.

Основной причиной аварий на дорогах является несоблюдение Правил дорожного движения.

«Водители превышают скоростной режим, садятся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что значительно повышает риск попасть в дорожно-транспортное происшествие. В свою очередь некоторые пешеходы пренебрегают своей безопасностью и не считают нужным перед тем, как выйти на пешеходный переход, убедиться в безопасности движения. Еще хуже, когда люди неожиданно переходят проезжую часть в неустановленном для этого месте», – отметили в пресс-службе.