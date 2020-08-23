На Донетчине из водоема достали авто

В с. Перемога (Никольский р-н, Донецкая обл.) спасатели извлекли из водоема автомобиль ВАЗ 2109. Об этом сегодня, 23 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«Водолазы с помощью специального оборудования на глубине 4 м и расстоянии 5 м от берега обнаружили затонувший автомобиль. После чего с помощью лебедки специального автомобиля АЦ 4-60 вытащили легковой автомобиль на проезжую часть дороги и передали его владельцу», – говорится в сообщении.

К работам привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники.