В чемпионате Украины – самый результативный старт за 25 лет

В первом туре футбольной Премьер-лиги было забито 27 голов – такой стартовой результативности наш чемпионат не знал уже очень давно. В последний раз большее количество голов в первом туре высшего дивизиона наши болельщики видели в далеком 1995 году, когда команды наколотили 30 мячей. Об этом пишет «Сегодня».

Получается, что мы наблюдаем самый результативный старт чемпионата Украины за 25 лет. А если бы состоялся перенесенный матч «Львов» – «Минай», то рекорд мог бы не устоять.

Результативность стартовых туров чемпионатов Украины:

сезон 2020/2021 – 27 голов;

сезон 2019/2020 – 15;

сезон 2018/2019 – 13;

сезон 2017/2018 – 11;

сезон 2016/2017 – 23;

сезон 2015/2016 – 21;

сезон 2014/2015 – 19;

сезон 2013/2014 – 12;

сезон 2012/2013 – 23;

сезон 2011/2012 – 20;

сезон 2010/2011 – 15;

сезон 2009/2010 – 16;

сезон 2008/2009 – 10;

сезон 2007/2008 – 15;

сезон 2006/2007 – 19;

сезон 2005/2006 – 18;

сезон 2004/2005 – 24;

сезон 2003/2004 – 24;

сезон 2002/2003 – 16;

сезон 2001/2002 – 25;

сезон 2000/2001 – 26;

сезон 1999/2000 – 23;

сезон 1998/1999 – 11;

сезон 1997/1998 – 19;

сезон 1996/1997 – 15;

сезон 1995/1996 – 30;

сезон 1994/1995 – 21;

сезон 1993/1994 – 13;

сезон 1992/1993 – 14;

сезон 1992 – 19.

Самым результативным матчем стартового тура сезона 2020/2021 стал поединок «Ворскла» – «Рух» (5:2).