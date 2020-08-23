Эксперт назвал минусы переноса переговоров по Донбассу из Минска

Президент Украины Владимир Зеленский правильно не спешит переносить площадку для переговоров по Донбассу из Минска. Об этом заявил экономист-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала «Украина 24».

«Я бы согласился с президентом (Украины, – ред.). Он сделал очень дипломатическое заявление. Фактически от изменения места – в Казахстане ли будет или в Беларуси – ничего не зависит по существу. Минск – это сакральное место, исторически так сложилось, что оно взяло на себя обязательство дать площадку для переговоров конфликтующим сторонам», – сказал он.

Также эксперт пояснил минусы переноса переговоров.

«Но если мы осуществим практические шаги и перенесем в Казахстан, то тем самым мы ухудшим отношения, сделаем заявление, что сам Минск не может теперь быть и трактоваться как площадка для переговоров. То есть это позыв отрицательный с дипломатической точки зрения в сторону Минска. Зачем нам обострять с ними отношения?», – сказал он.