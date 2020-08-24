Политики РФ не приехали: На неподконтрольном Донбассе провели акции с российским триколором (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины и Луганщины прошли масштабные акции с российским триколором, на которые «администрации» привлекали молодежь. При этом на данные мероприятия представители парламента РФ и политические деятели РФ не приехали. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

«22 августа оккупационные администрации РФ в ОРДЛО провели масштабные акции в честь Дня флага РФ! Акции с триколором РФ прошли в каждом городе оккупированного Донбасса. На акции привлекали молодежь ОРДЛО», – сообщают правозащитники.

Как отмечают в Восточной правозащитной группе, примечательно, что в этом году не приехали на данные мероприятия представители парламента РФ и политические деятели РФ.

«Цель привлечения молодежи на данные мероприятия – показать администрации Кремля, что подрастающее поколение ОРДЛО хочет быть с РФ. РФ постоянно наращивает идеологическое влияние "русского мира" в ОРДЛО. Наши аналитики делают негативные прогнозы: для полного восстановления украинской государственности в ОРДЛО необходима системная работа на протяжении не одного десятилетия. Но если ситуация останется замороженной на протяжении еще 5 лет, то ОРДЛО будет полностью потеряна для Украины...», – уверены правозащитники.