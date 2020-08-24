В День Независимости на неподконтрольную Донетчину полетел украинский флаг (Фото, видео)

В День независимости с Авдеевской промзоны на неподконтрольную часть Донетчины запустили сине-желтый флаг и поздравления местным жителям. Об этом сегодня, 24 августа, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Facebook.

«В Авдеевке вместе с командующим Объединенных сил Владимиром Кравченко и военнослужащими боевых подразделений ВСУ приняли участие в общенациональных торжествах по случаю Дня Независимости Украины – телемост в прямом эфире объединил Киев, Одессу, Днепр, Львов и прифронтовую Авдеевку. Минутой молчания вспомнили тех, кто отдал жизнь за свободу нашей страны, возложили цветы к мемориалу в Авдеевский промзоне, установленному в их честь», – написал Кириленко.

По его словам, во время торжеств командующий Объединенных сил Владимир Кравченко от имени президента вручил орден «За мужество» III степени старшему лейтенанту Александру Рапуте.

«С Авдеевской "промки" на воздушных шариках запустили сине-желтый флаг и поздравления жителям оккупированной территории. Эти поздравления украинцы на свободной части Донецкой области собирали в рамках акции "Украинский Донецк"», – сообщил Кириленко.

Также губернатор опубликовал поздравление с сегодняшним праздником.

«Веками украинский народ стремился к свободе. И эта вековечная мечта сбылась 29 лет назад. Мы завоевали право быть хозяевами на своей собственной земле. И уже выросло целое поколение украинцев, для которых независимая Украина была и будет всегда. Каждый из нас имеет свою собственную ответственность, но есть и один общий долг: любить свою Родину, приумножать ее славу и мощь. Пусть сбудется самое большое желание украинцев – желание мира после нашей победы», – отметил глава области.

«Склоняю голову перед памятью тех, кто отдал свою жизнь за Украину. Спасибо всем, кто защищает ее сейчас. Пусть украинский флаг вернется на временно оккупированные территории. Пусть независимость и суверенитет Украины навеки остаются непоколебимыми. С Днем Независимости!», – резюмировал Кириленко.