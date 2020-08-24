Сводка из зоны ООС за 23 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

23 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы не зафиксированы. Украинские военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

В то же время, вблизи Авдеевки зафиксирована огневая активность НВФ из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а у Зайцево отмечены несколько выстрелов из стрелкового оружия. В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни украинским воинам, поэтому украинские военные оружие в ответ не применяли.

Также за минувшие сутки выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений неподалеку Марьинки по направлению временно неподконтрольного украинским властям населенного пункта Александровка.

С начала текущих суток, 24 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

В «ДНР» утверждают, что «украинские военные не открывали огонь по территории ДНР в прошедшие сутки».

В «республике» также заявили об одном нарушении условий дополнительных мер по контролю и усилению перемирия со стороны ВСУ на позициях к северо-западу от Горловки: уверяют, что вблизи поселка Шумы (Торецк) отмечено проведение инженерных работ.

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.