COVID-19: За сутки в Украине заболели 1799 человек

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 799 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 24 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине заболели 1 799 человек. Из них 127 детей, а также 86 медработников. Были госпитализированы 279 человек. Зафиксированы 22 летальных случая. При этом выздоровели 289 пациентов. В целом за все время пандемии в Украине заболели 106 757 человек. Из них 7 267 детей и 10 541 медработник. При этом в целом выздоровели 52 524 пациента. Летальных случаев – 2 293», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Черновицкой (241), Ивано-Франковской (170), Одесской (145), Львовской (142), Харьковской (141), Тернопольской (139) областях и г. Киеве (209).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 237 (по данным Донецкой ОГА – 1 239) случаев COVID-19, в Луганской – 244 случая.