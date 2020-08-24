Рынок не работает, супермаркет сгорел: Как сегодня живут на окраине Донецка (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал, как сегодня живет поселок Октябрьский.

Поселок находится недалеко от линии соприкосновения. Дончанин прошелся по улицам, показал детский сад, в который он ходил, когда был маленьким. Рядом расположены два детсада, в одном есть бассейн, в другом – нет. На бетонном заборе – дыры от мин. Оба детсада сейчас не работают, при этом, по словам жителя Донецка, в одном из детских дошкольных заведений проводятся восстановительные работы.

Также дончанин показал бывший универмаг «София» на пр. Колхозный. Окна в здании закрыты фанерой, стены посечены осколками мин. На данный момент магазин закрыт.

Неподалеку от него стоят зеленые мусорные контейнеры, где дончанин нашел огнемет.

Через дорогу от универмага находится рынок «Октябрьский» – он не работает. Территория огорожена забором. Внутри все заброшено – горы мусора, все заросло травой, контейнеры разбиты или закрыты.

Рядом с рынком установили памятник погибшим в ходе военного конфликта мирным жителям Куйбышевского района. В 20 метрах от памятника – сгоревший супермаркет. От него практически ничего не осталось. Внутри – свалка мусора.

Расположенные рядом магазины не работают.