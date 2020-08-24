Пережитки прошлого: В Горловке подавляющее большинство автобусов – советские «ЛАЗы» (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки Станислав вместе с женой Ритой рассказал о состоянии городского транспорта в соцсети. Подавляющее большинство автобусов на городских маршрутах – это «ЛАЗы» советского производства.

Станислав запечатлел горловские «ЛАЗы» на улицах города, на конечной остановке разных маршрутов.

«ЛАЗы ездят исключительно на метане. На бензине это было бы, наверное, экономически невыгодно», – отметил горловчанин.

По его словам, автобусы – 70-80-х годов выпуска. «Порядка 90% автобусного парка Горловки – это ЛАЗы – Львовского автобусного завода», – сообщил житель Горловки.

Станислав отметил, что при более близком рассмотрении автобусов картина не слишком радужная: состояние автобусов оставляет желать лучшего, они многократно подвергались шпаклевке и покраске.

«В 70-е годы это может и было чудо советской техники, ну а сейчас это уже пережитки прошлого… Их бы давным-давно пора поменять», – считает Станислав.

Он побеседовал с водителями на маршрутах №1 и №26. Они считают, что ситуация не изменится. Новые автобусы на горловских дорогах «ушатаются за полгода». Также работники городского транспорта отмечают, что заработать на новые транспортные средства не получается – в том числе из-за большого количества льготников.

Горловчанин отметил неудобство советских автобусов: в частности, высокие и неудобные для пожилых пассажиров ступеньки.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube