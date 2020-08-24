В Донецке показали Университетскую с разных ракурсов (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке местный фотограф Евгения Карпачева прогулялась по одной из центральных улиц города – Университетской. Запечатленными кадрами дончанка поделилась в своем Facebook.

Фотограф гуляла по Университетской и рядом, наблюдая за людьми и рассматривая витрины.

В кадр попали пересечение ул. Университетской и пр. Театральный, где раньше был овощной магазин «Ягодка», а затем аптека. Сейчас аптеки нет. Есть на фото и дом, где были магазины «Посудный», «Украинские сувениры», а также здание, где раньше размещался «Дорстрой».

Также Карпачева показала с необычного ракурса здание «администрации».