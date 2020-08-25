В «ДНР» показали, как сегодня выглядит «Саур-Могила» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Шахтерском районе (Донецкая обл.) находится мемориальный комплекс «Саур-Могила».

Как он выглядит сегодня – показали в донецком паблике в Facebook.

Мемориальный комплекс разрушен обстрелами в 2014 году, и до сегодняшнего дня поврежденные элементы не восстановлены. У подножия кургана – стела с именами погибших. Она посечена осколками, но выкрашена свежей краской. Ступеньки, ведущие наверх – разбиты.

Автор сделал фото и с высоты кургана, откуда открывается вид на окрестности.

Фото: Натальи Дадоенковой

Напомним, мемориал «Саур-Могила» был разрушен в результате боевых действий на Донбассе в августе 2014 года. На входе по-прежнему расположены несколько единиц техники времен Второй мировой войны. Элементы памятника посечены осколками и разрушены снарядами. На вершине мемориала с кургана Саур-Могила открывается панорама стратегической высоты, где в период Второй мировой войны были расположены укрепления Миус-фронта. После нее – на Саур-Могиле был создан мемориальный комплекс. Этот курган входит в состав регионального ландшафтного парка «Донецкий кряж».