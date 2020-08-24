День Независимости: Зеленский поздравил украинцев

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская участвуют в торжествах по случаю 29-й годовщины независимости Украины. Во время празднования глава страны выступил с речью перед украинцами. Об этом пишет «Сегодня».

«Год назад я рассказывал о том, как каждое мое утро начинается с СМС-сообщения от Генерального штаба Украины. СМС о количестве раненых и погибших за минувшие сутки на передовой. Цифры бывают разными и только одно сообщение делает утро добрым: раненых – ноль, погибших – ноль. Сегодня 29 день подряд у меня и у всей нашей Украины утро действительно хорошее. Так, перед нами стоит много новых вызовов. Но сегодня 29 дней, как на востоке Украины нет боевых потерь. 29 дней как украинские города и села не хоронят свои героев, 29 дней как не плачут мамы, 29 дней как жена и дети слышат в телефоне "Целую вас, мои родные. Скоро вернусь домой"», – сказал президент.

Также Зеленский отметил, что во время поездки на Донбасс он просил у местных жителей, знают ли они новость о перемирии. Люди ответили: «Мы слышим не новость, мы слышим тишину».

«И сегодня, в 29 день перемирия, в 29 годовщину независимости Украины мы все просим бога только об одном: пусть дни тишины станут месяцами, месяцы – годами, годы – веками, а затем – тысячелетиями. Мира, согласия и процветания украинской земли. И мы верим, что это точно наступит, потому посылаем просьбу к небу именно с этого знакового места – Софийской площади. Здесь Ярослав Мудрый разбил печенегов. Здесь проходили собрания общины и принимали все важные решения. Здесь приветствовали гетмана Хмельницкого с победой. Здесь провозглашали акт Воссоединения и соборности Украины. Здесь в 43 году отмечали изгнание нацистов из Киева, а в августе 91-го состоялось народное вече в поддержку независимости. И сегодня, возвращаясь к традициям наших предков, мы отмечаем 29 годовщину независимости Украины», – добавил глава государства.

Также во время выступления Зеленский подчеркнул, что главный подарок для матери – счастье ее детей. Он назвал «подарки», которые хотела бы получить Украина на свой день рождения.

«Это день, когда у 65 млн украинцев на планете большой праздник. День рождения нашей мамы, независимой Украины. Какой подарок от нас хотела бы получить наша матушка-Украина? Думаю, для каждой матери главным является счастье детей. Первое, чтобы ее дети-украинцы были здоровыми. Сегодня мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине. Мы обеспечены всем необходимым. Наладили собственное производство. Восстанавливаем больницы и лаборатории. Но самое главное, что у нас есть – это украинские медики. Они мужественно противодействуют болезни. Они наши волшебники и супергерои и мы должны так же относиться к нашим врачам – быть ответственными, соблюдать правила безопасности и тогда обязательно наступит день, когда за радостным СМС от Генерального штаба будет не менее радостное от министра здравоохранения: "За прошедшие сутки в Украине заболевших – ноль, умерших – ноль ". Верю, что мы преодолеем вирус и будем "болеть" только футболом на трибунах, музыкой – на концертах и путешествиями нашей замечательной страной», – сказал президент.

Также, по словам Зеленского, Украина хотела бы, чтобы ее дети не ссорились, кто больше любит маму. Президент считает, что украинцам под силу перестать спорить об этом.

«Надо вспомнить, что независимо от языка, религии и национальности мы братья и сестры, мы все дети Украины. И никому не давать шанса посеять между нами раздор. Ни соседям, ни внутренним чужакам. Тем, что обворовывали нашу маму-Украину много лет, потому что никогда не считали ее родной», – подчеркнул он.

Зеленский сказал, что за праздничным «семейным столом» нет Донбасса и Крыма. Однако они обязательно вернутся в состав уже абсолютно новой, сильной европейской страны.

«Мы боремся за каждого украинца и возвращаем своих. Для нас не имеет значения, это 131 пленный из России и ОРДЛО, 14 гражданских моряков из Ливии, 45 граждан с Уханя или 11 погибших, к сожалению, во время крушения "Боинга" в Иране. За одного украинского разведчика мы готовы отдать тысячи других. Потому что Украина своих не бросает», – подчеркнул глава страны.

Президент отметил, что сильное государство можно создать только вместе.

«Все 25 регионов, все мы команда, "dream team" из каждой области. Это наша сборная Украины. Где нет кормильцев или дотационных, потому что каждый регион сильный и богатый, потому что каждый важный и бесценный. Ибо каждый – часть пазла, без которой невозможна картина цветущей Украины. Кому же вершить развитие каждого региона? Только тебе, хозяину своей земли», – сказал Зеленский.