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В Луганской области зафиксировали новый случай COVID-19

24.08.20 12:19
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине зафиксирован один новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Заболевание обнаружено в Рубежном: заболевший человек вернулся с временно неподконтрольной территории. Лечится амбулаторно.

За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 245 человек, из них:

  • выздоровели – 154 человека;
  • лечатся – 90 (32 – в стационаре; 58 – амбулаторно);
  • умер – 1 человек.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 19,39%», – отметили в облгосадминистрации.

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