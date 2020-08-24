В Луганской области зафиксировали новый случай COVID-19

На Луганщине зафиксирован один новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Заболевание обнаружено в Рубежном: заболевший человек вернулся с временно неподконтрольной территории. Лечится амбулаторно.

За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 245 человек, из них:

выздоровели – 154 человека;

лечатся – 90 (32 – в стационаре; 58 – амбулаторно);

умер – 1 человек.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 19,39%», – отметили в облгосадминистрации.