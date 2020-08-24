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Независимость – не просто слово: Яценюк поздравил украинцев с праздником

24.08.20 10:56
Арсений Яценюк / Фото из открытых источников
Арсений Яценюк / Фото из открытых источников

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк поздравил украинцев с Днем Независимости. Видео с обращением к согражданам политик опубликовал в своем Facebook.

«Наша украинская независимость – это далеко не просто слово. Это свобода, это воля, это "дух, що тіло рве до бою". Это прошлое – с трагическими страницами и страницами побед и взлетов. Это настоящее. С экономическими проблемами, коронавирусом и самое важное – с территориями, которые захвачены Россией и должны быть возвращены. И это будущее. Это завтра – завтра нашей успешной страны, за которое мы боролись, будем бороться, и мы его обязательно выборем», – сказал Яценюк.

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