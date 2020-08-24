Военный парад состоится, когда в Украине наступит мир, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в торжествах по случаю 29-й годовщины независимости Украины. В своей поздравительной речи глава государства, кроме прочего, рассказал, когда в Украине состоится следующий военный парад на День Независимости.

«Парад у нас обязательно будет в будущем. Парад украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории. Когда на нашей земле будет прочный мир, мы сделаем большой парад все наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость», – сказал Зеленский.

Президент объяснил свою позицию тем, что сейчас место военной техники и солдат ВСУ – на Донбассе.

«Наша военная техника – сегодня на востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию», – подчеркнул президент.