COVID-19: В «ДНР» сообщили, сколько людей находятся на обсервации

В «ДНР» за сутки не выявили ни одного случая COVID-19 – не работала лаборатория. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает пресс-центр «минздрава ДНР».

«23 августа исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – утверждают в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 24 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 322:

на лечении – 1 069 пациентов (169 – в стационарах, 900 – лечатся амбулаторно);

выписаны – 1 125 человек;

летальных случаев – 128.

Находятся на обсервации – 505 человек.

«По состоянию на 24 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 115 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – уверяют в «республике».