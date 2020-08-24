День Независимости: Политики поздравили украинцев с праздником

Сегодня, 24 августа, украинцы празднуют 29-ю годовщину независимости нашей страны. С Днем Независимости украинцев поздравили президент Владимир Зеленский и другие известные политики.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале опубликовал видео с поздравлениями. Глава правительства подчеркнул, что более трети населения Украины родилось уже в независимом государстве.

«Акт провозглашения независимости был принят 29 лет назад. За это время родилось новое поколение украинцев. Более трети населения Украины родилось уже в независимом государстве. Но российская агрессия в Крыму и на Донбассе напомнила всем нам, что независимость – это точно не данность. Тысячи украинцев погибли в боях именно за территориальную целостность и суверенитет Украины. И сегодня я благодарю всех, кто боролся и продолжает бороться за независимое европейское государство Украину. Мы должны помнить, что прежде всего мы строим государство для наших детей. Их счастливая жизнь в Украине завтра – это наши с вами действия сегодня. Наша цель – создать сильное, эффективное государство, заботу которого будут чувствовать все граждане. Я верю, что независимая Украина будет именно такой. Поздравляю всех с праздником Независимости! Пусть Бог хранит всех нас и нашу прекрасную страну!», – сказал Денис Шмыгаль.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков также поздравил украинцев.

«Сегодня Украина празднует День Независимости, о которой наше государство мечтало, к которой стремилось и за которую боролась. 29 лет назад Верховная Рада Украины приняла историческое решение, благодаря которому сегодня мы гордимся достижениями независимой Украины, озабочены ее проблемами, творим свою историю. Нас объединяет множество вещей – мы как частицы большого пазла, которые вместе создают большую независимую европейскую державу. Без любого из этих элементов картина будет неполной, незавершенной, неидеальной. А потому должны помнить – нужно быть едиными. Помнить о силе нашей страны. И помнить, что она у нас одна», – написал Дмитрий Разумков в своем Facebook.

Также поздравила украинцев с Днем Независимости лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Политик подчеркнула, что у нас «замечательная, неповторимая и настоящая» страна.

«Мне кажется, мы сейчас переживаем очень важные моменты и времена. Мы приобретаем чувство страны. Это наша любовь к ней. И беззаветная ей преданность и уважение. Такова истинная независимость. Потому что она не в декларациях, она – в сердцах и наших душах… Нам тяжелой ценой далась наша независимость. Мы узнали, что такое война. Мы до сих пор теряем наших лучших сыновей и дочерей. У нас заплаканные глаза, натянутые, как струны, нервы, натруженные уставшие руки. Мы знаем, за что платим. За нашу силу, за нашу уверенность. За нашу надежду. Мы знаем цену воли и свободы. Я благодарю всех тех, кто думает так же. Я благодарю тех, благодаря кому эта страна жива! Я бесконечно люблю свою страну. Как и вы!», – написала политик в своем Facebook.

В свою очередь пятый президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook написал, что для украинцев «День Независимости – это праздник праздников. Как будто Рождество и Воскресение одновременно».

«После почти трехсот пятидесяти лет российского господства в Москве твердо были уверены, что Украина навеки уже растворилась в необъятных просторах империи. А она возродилась. И разве это не наше подлинное воскресение как великого европейского народа? Своей волей, своей независимостью мы не поступимся никогда. Хорошо сказано в праздничном обращении группы Первого декабря: "Украина дышит свободой. Это ее кислород"», – написал Петр Порошенко.