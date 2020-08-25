От банкомата осталась одна панель: Житель Донецка показал поселок Октябрьский (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка побывал на северной окраине города.

В поселке Октябрьский он показал школу №50. По его словам, школа прекратила работу во время активных боевых действий – и не работает до сих пор. При этом в здании все окна с 1 по 3 этаж заменены на пластиковые.

«Больница №21. Вход через санпропускник. Раза 3 менялась крыша на этой больнице. Поменяны все стеклопакеты», – прокомментировал дончанин следующий объект.

Показал он и не работающий супермаркет на пр. Кремлевском, а также бывшее отделение Ощадбанка. От банкомата осталась одна панель.

Кроме того, житель Донецка продемонстрировал, в каком состоянии находится Дворец культуры шахты «Октябрьская»: само здание целое, но разбиты стекла.

Также мужчина прошел к мечети «Ахать-Джами».